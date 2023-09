Kommentarfeltskribenter anmeldt av Islam Net

«Brenn ned hele moskédritten.» «Det må sprenges i lufta med dynamitt.» «Spreng dritten», er noen eksempler på kommentarer som nylig er blitt publisert i sosiale medier under innlegg som omhandler Islam Nets nye moské- og aktivitetssenter i Groruddalen i Oslo.

Flere av innleggene er skrevet på Facebook-gruppen til Stopp islamiseringen av Norge (Sian) av ulike gruppemedlemmer. Andre kommentarer er skrevet av ulike personer på Sian-leder Lars Thorsens personlige Facebook-profil.

Qureshi forteller til Vårt Land at både han selv og medlemmene i Islam Net er sterkt preget av det han oppfatter som terrortrusler.

– Vi har registrert 17 konkrete trusler og oppfordringer til å begå terrorhandlinger mot Iman aktivitetssenter, sier han.

Nå har Qureshi anmeldt samtlige av dem som står bak de 17 kommentarene.

– Vi har bedt politiet undersøke om det er grunnlag for å straffefølge Thorsen og Sians ledelse for å tilrettelegge for terroroppfordringer på norsk jord, sier Qureshi.

Politiadvokat Kristina E. Bruusgaard i Øst politidistrikt i Lillestrøm bekrefter trusselanmeldelsene.

