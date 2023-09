Ap får ordføreren i Porsgrunn

Avgjørelsen falt mandag kveld. Det blir en koalisjon i kommunestyret bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Sp, skriver Telemarksavisa. Koalisjonen har 23 av 49 mandater, noe som betyr at de ikke har flertall.

– Vi har hatt gode og konstruktive samtaler over en tid og er enige om trygg og økonomisk styring for de kommende fire årene. Det er den viktigste grunnen til at vi har fått til et samarbeid, sier Andreassen.

TA meldte tidligere mandag at Ap hadde blitt enige om et valgteknisk samarbeid med Industri- og næringspartiet (INP).

