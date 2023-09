Tidligere Arbeiderparti-minister er død

Ryste døde torsdag, skriver Varden.

– Hun var en fint tante for oss, og vi hadde et godt forhold. Etter at helsen hennes begynte å skrante, så var vi mye hos henne, sier nevøen Øystein Ryste til avisen.

På 70-tallet var hun sosialminister i Odvar Nordlis regjering da loven om selvbestemt abort ble vedtatt.

Ryste jobbet også som direktør i Norsk flyktningråd og Statens flyktningsekretariat. Fra 1975 til 1981 var hun en del av Aps sentralstyre. Ryste var også en del av bystyret i Porsgrunn på starten av 2000-tallet.

Avtroppende ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, sier til avisen at han kjente Ryste godt.

– Jeg husker at jeg spurte henne mye om råd. Mange av rådene hun ga, har vært styrende for meg og hvordan jeg har jobbet med helse- og omsorgspolitikk i Porsgrunn, sier han.

