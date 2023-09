Erna Solberg tror det var en lettelse for ektemannen at aksjesaken sprakk

– Jeg tror at det var en lettelse da det først kom ut.

Det sa Høyre-leder Erna Solberg om ektemannen Sindre Finnes i torsdagens Debatten på spørsmål fra programleder Fredrik Solvang.

Intervjuet er det siste i en lang rekke av flere intervjuer Solberg har gjort om saken torsdag.

– Selv om han selvfølgelig skjønner at dette er vanskelig. At det er vanskelig for meg, at det er vanskelig for våre nærmeste, at det er vanskelig for Høyre som parti, sa Solberg.

Solberg om tilgivelse

På spørsmål om Erna Solberg har tilgitt ektemannen for å ha løyet om aksjekjøp, sier Høyre-lederen at hun ikke er «helt der ennå».

– Jeg har på en måte akseptert at det som har skjedd, har skjedd. Det er ikke noe som vil endre på det. Tilgivelse for meg er et veldig stort og viktig ord. Om det betyr at jeg ikke kommer til å være irritert, sint eller litt sur over det som har skjedd fremover. Tilgivelse betyr jo egentlig at du har klart at du har ligge det helt bak seg. Jeg er ikke helt sikker på at jeg er helt der ennå.

Det svarte Erna Solberg da hun fikk spørsmål fra Fredrik Solvang på om hun hadde tilgitt ektemannen for å ikke fortalt henne alt i forbindelse med aksjesaken.

Hun fikk deretter spørsmål om hun hadde vurdert å skille seg.

Dette avviste hun kontant.

– Sånn som situasjonen står nå, er ikke det et alternativ.

– Har du vært sint på han?

– Jeg har vært mest veldig lei meg, sier Erna Solberg.

[ – Det er først og fremst Høyre som avgjør spørsmålet om hvem som er Høyres leder ]

Politikk og familieliv

– Er det politikken eller ekteskapet som er det viktigste for deg?

– Ekteskapet og familien er det som betyr mest for meg. Det er den langsiktige investeringen som betyr aller mest, sier Erna Solberg.

– Mediene skal få innsyn i skattemeldingene deres, hvorfor det?

– Fordi de har bedt om det. Det er et ønske om å være åpne om spørsmålene fra media, svarte Solberg.

– Har du tenkt at det var noe tvangsmessig over Sindres handlinger?

– Dette er noe Sindre må snakke om selv. Jeg syns ingen skal snakke om diagnoser hos mennesker man ikke kjenner. Det som er rundt hvorfor han har gjort så mye, det syns jeg han må snakke om selv.

[ Erna Solberg burde selv skjønne at hun har ansvaret, og trekke seg. ]