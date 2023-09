Statsforvalteren bekrefter at det er funnet ugyldige vigsler i Metodistkirken

– Det stemmer at vi har to saker gående (om Metodistkirken). I den saken som gjelder de enkeltstående vigslene, er det allerede fastslått at de er ugyldige, skriver rådgiver Hege Heløe hos Statsforvalteren i en epost til Dagen.

Dagen skrev tidligere i september om at Metodistkirken fra 1991 til 2023 benyttet seg av en vigselsliturgi som ikke var godkjent av myndighetene, og at nesten 800 vigsler kan være ugyldige.

Enkelte ekteskap er allerede kjent ugyldige. Metodistkirken skal møte Statsforvalteren tirsdag.

– Vi tar Statsforvalterens svar til avisen Dagen til etterretning. Vi har ikke per i dag oversikt over hvilke ekteskap dette er, da de er innskrevet i våre lokale menigheters vigselsbok, skriver daglig leder Emil Skartveit i Metodistkirken til Dagen.

13. september skrev imidlertid Statsforvalteren i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at de kan benytte seg av sin rett til å ettergodkjenne ekteskap hvis nødvendig.

