Nytt Ap-byråd uten nye byråder konstitueres i Bergen

Klokken 9 ble det nye byrådet i Bergen konstituert, melder Bergensavisen og Bergens Tidende.

Det skjer etter at Venstre torsdag gikk ut av byrådet med Ap og inn i forhandlinger med Høyre og KrF om nytt byråd.

Det konstituerte byrådet består kun av Ap, som betyr at det ikke kommer noen nye byråder til erstatning for finansbyråd Per-Arne Larsen (V) og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V).

Bakervik tar selv ansvaret for finans, næring og eierskap og helsebyråd Ruth Grung ansvaret for miljø og byutvikling.

Han vil ikke uttale seg om hvilke mulige byrådskonstellasjoner han ser for seg på venstresiden eller hva som skal til for at han går av, skriver BT.

Det nye bystyret har sitt første møte 25. oktober. Om det sittende byrådet velger å gå av, vil byrådsleder først kunne melde dette i bystyret sitt møte 27. september, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Det har vært usikkerhet rundt valgoppgjøret i Bergen, og mandater har byttet fram og tilbake helt siden mandag. Fredag ble det kjent at Generasjonspartiet har klaget på valget til Kommunaldepartementet.