SSB trekker fram at det de siste 11 årene har blitt innført tiltak for sekundærbolig som har gjort dem vanskeligere å kjøpe og dyrere å eie, uten at de tør å konkludere om hvorvidt endringene skyldes dette.

Eksempelvis ble det innført et krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo fra 2017 til og med 2022.

De fleste som eier en sekundærbolig, er i aldersgruppene 45 til 54 år og 55 til 66 år. Fra 2011 til 2021 vokste disse gruppene med henholdsvis 23 og 26 prosent. Færre kvinner (45 prosent) enn menn eier slike.

Det er oftest de med høyest formue som eier sekundærboliger. 65 prosent av personene som eide sekundærbolig i 2021, kommer fra husholdninger i de to gruppene med høyest bruttoformue. I 2010 var tilsvarende andel 58 prosent.

I hovedstaden er denne trenden enda tydeligere, der 90 prosent av eiere av sekundærboliger er blant de rikeste i Oslo.

