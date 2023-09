Fosen-aktivister varsler nye aksjoner

Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom, varsler aksjoner i Oslo mandag, skriver Klassekampen.

Fosen-aktivistene satte Oslo på hodet i forbindelse med at det hadde gått 500 dager siden dommen som slo fast at vindmøllene på Fosen krenker samenes rettigheter.

– Dette er for mange av oss en kamp om liv og død. Vi kan ikke fjerne vindturbinene, men vindturbinene kan fjerne oss. Det er den realiteten som har hengt over oss i 700 dager, sier Ella Marie Hætta Isaksen til Klassekampen.

Leif Arne Jåma, talsperson for Sør-Fosen reinbeitedistrikt, sier at reindriftas krav er å få tilbake de tapte vinterbeiteområdene. Olje- og energidepartementet viser til at det pågår mekling om saken.

