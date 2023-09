Raymond Johansen ut mot Geir Lippestad: – Leker med folks følelser

Johansen forteller til Aftenposten at representanter for Arbeiderpartiet de siste ukene er blitt konfrontert med at partiet skal være for koranbrenning.

Lippestad var byråd for næring- og eierskap i Oslo i to år, men 22-juliadvokaten forlot Ap for å bygge opp Sentrum i 2020. I en video Aftenposten har sett, uttaler partiets 24.-kandidat i Oslo, Zaeem Shaukat, følgende om koranbrenning:

«Partiet Sentrum er det eneste partiet i Norge som har vedtatt en resolusjon om å få dette her dømt under paragraf 185, som en hatkriminalitet».

– Jeg reagerer sterkt på at Partiet Sentrum leker med folks følelser og lover ting de vet de ikke kan gjennomføre. De fremstiller seg som det eneste partiet som er mot koranbrenning. Det skaper et inntrykk av at andre partier er for, sier Johansen, som mener dette er farlig og skaper hat og splittelse.

– Lippestad har et ansvar for hva hans representanter sier og hvordan de blir oppfattet, sier Johansen.

Geir Lippestad sier han stiller seg fullt og helt bak Shaukats uttalelser og avviser kritikken fra Johansen. Han sier «det er en grunn til at jeg forlot Ap» når han blir konfrontert med Johansens kritikk.

– Det er fordi deres mangfoldspolitikk handler om én ting, og det er å skyve ting under teppet. Ingen debatter skal tas, og vi skal ikke snakke om mangfold for det er vi redd for, for de debattene taper Ap, sier Lippestad.

