Erna Solberg ber ektemannen offentliggjøre aksjehandler

– Jeg kommer til å be Sindre lage en oversikt over hans aksjehandel i tiden jeg var statsminister, og at han offentliggjør den når den er klar, sier Høyre-leder Erna Solberg til E24.

Samme avis skrev i forrige uke at Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer i børsnoterte selskaper i de åtte årene Solberg var statsminister.

Solberg understreker at det lenge har vært kjent at ektemannen hennes eier aksjer, og at det er noe han har hatt anledning til å gjøre.

– Det jeg har vært opptatt av, er at jeg må vite nok om hvilke selskaper Sindre eier aksjer i, til å kunne vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon i tvilstilfeller, sier hun.

Finnes har tidligere sagt til E24 at han måtte redusere sin aktivitet i aksjemarkedet da kona ble statsminister i 2013. Da måtte han selge seg ut av flere selskaper.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden, forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sa han i forrige uke.

Saken om Finnes’ aksjehandler kom fram etter at utenriksminister Anniken Huitfeldt innrømte at hennes ektemann, Ola Flem, hadde handlet aksjer i selskaper hun var inhabil overfor.

[ Erna Solberg om habilitet: – Vi har alle syndet mot noen lover ]