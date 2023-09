Brundtland: – Har skjønt at det er reell mulighet for bystyreplass

Til VG innrømmer 84-åringen at hun både gruer og gleder seg til å eventuelt ta steget inn i Oslos bystyre dersom hun skulle bli valgt inn.

– Jeg har jo skjønt at det er en reell mulighet eller risiko for at jeg skal møte i bystyret og gjøre den jobben. Jeg er snart 85 år, så vi får se. Det viktige er at jeg vil stille opp for mitt parti, og for Raymond, sier hun.

Den tidligere statsministeren står nederst på kommunevalglisten til Oslo Ap på 65. plass. Men kjente folk har tidligere blitt kumulert inn i kommunestyrer, altså at mange velgere krysser av for folk på listen de vil gi en ekstra stemme.

I innspurten til valget har hun blant annet vært på husbesøk med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og drevet kampanje fra Ap-valgboder rundt om i hovedstaden.

Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister. Hun ledet tre Ap-regjeringer mellom 1981 og 1996 og fikk kallenavnet «landsmoderen».

Hun har også hatt flere ledende globale verv, blant annet som leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling midt på 80-tallet og som sjef for Verdens helseorganisasjons (WHO) mellom 1998 og 2003.

