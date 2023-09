Likt mellom Arbeiderpartiet og Høyre, viser kommunebarometer

Bakgrunnstallene viser at det egentlig skiller tre hundredeler mellom de to partiene i Høyres favør. Det tilsvarer 800 stemmer over hele landet, skriver TV 2.

Men i praksis har de to partiene like stor oppslutning. Noe lignende har ikke skjedd på noen av kanalens kommunemålinger siden den første i denne valgkampen, som ble publisert i november 2022.

Arbeiderpartiet går fram 1,9 prosentpoeng. Samtidig faller Høyre 2,7 prosentpoeng. Det er nok til at gapet mellom de to altså lukker seg for første gang.

– Dette er god motivasjon for valgkampinnspurten. Vi skal jobbe hardt for å løfte oss mer på målingene, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Henrik Asheim, første nestleder for Høyre, sier til kanalen at hans fokus de neste dagene er å drive valgkamp og møte flest mulig velgere.

– Nå er vi i innspurten, og som ventet spriker målingene veldig. Bare i dag får Høyre over 28 prosent på én måling, rundt 25 på en annen og så 22,9 hos dere, sier han.

For øvrig ser oppslutningen slik ut: Høyre 22,9 (-2,7), Ap 22,9 (+1,9), Frp 11,7 (-0,7), Sp 8 (+1,5), SV 7,8 (+0,6), MDG 4,2 (+0,3), Venstre 5,2 (-0,5), Rødt 4,7 (Uendret), KrF 3,6 (-0,8) og Andre 9,1 (+0,3).

Kommunebarometeret er utført av Kantar for TV 2 mellom 29. august og 4. september. Feilmarginen er på mellom pluss/minus 1,1 og pluss/minus 2,2 prosentpoeng.

