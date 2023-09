Så vidt flertall for de rødgrønne i Oslo på nye målinger

– Sammenlignet med resten av landet har Arbeiderpartiet i Oslo en vesentlig høyere lojalitet, sier valganalytiker Terje Sørensen i TV 2 om mediehusets ferske meningsmåling.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 20,9 prosent, mens de rødgrønne partiene samlet sett får en oppslutning på 50,3 prosent. Det ville gitt 31 mandater i bystyret, nok til flertall om målingen slår til.

Det er imidlertid svært jevnt. Borgerlig side trenger bare å stjele to av den andre sidens mandater for å danne flertall, skriver TV 2.

Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, kaller målingen for dødt løp.

– Denne målingen viser at det er dødt løp i Oslo. Alle som ønsker et skifte og som vil kvitte seg med politikken til tospannet MDG og Arbeiderpartiet må nå gå og stemme Høyre, sier han.

Også på en fersk meningsmåling hos Nettavisen gjort av Infact får de rødgrønne et knapt flertall med 30 mandater. Det skjer etter betydelig tilbakegang for Høyre og solid oppgang for SV fra forrige måling i januar.

Målingen hos TV 2 er gjennomført av Kantar gjennom telefonintervjuer med et representativt utvalg av 797 velgere Oslo i perioden 15. august til 3. september. Målingen har en usikkerhetsmargin på mellom +/-1,5 og +/-3,2 prosentpoeng. Endringer er beregnet mpt valgresultatet i 2019.

Hele TV 2-målingen: R 7,8 (+ 0,6) SV 9,6 (+ 0,5) Ap 20,9 (+ 0,9) SP 1,4 (- 0,8) MDG 10,6 (- 4,7) V 10,3 (+ 4,5) KrF 1,1 (-0,6) H 30,2 (+ 4,8) FrP 6,6 (+1,3) Andre 1,6 (- 6,4).

