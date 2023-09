MDG-Hermstad: Det står mye på spill

Før Hermstad avla sin stemme i årets lokalvalg, holdt han en kort appell til de frivillige og takket for innsatsen. Han redegjorde for Miljøpartiet De Grønne (MDG) sine fanesaker i byen, før han advarte mot konsekvensene hvis Høyre får danne byråd, og tar med seg Fremskrittspartiet (Frp) – og kanskje Industri- og næringspartiet (INP) på laget.

– Kjære venner. Det står mye på spill i dette valget – for dere som bor her i Oslo, sa Hermstad.

– Det står om noen hundre stemmer bare, la han til.

Basert på et snitt av fire målinger i august vil en konstellasjon med Høyre, Venstre, Frp og KrF få til sammen 31 mandater, kun ett mandat over de 30 som trengs for å danne flertall.

MDG har styrt Oslo sammen med Arbeiderpartiet og SV siden 2015, men formelt er de et blokkuavhengig parti som kan samarbeide både med høyre- og venstresiden.

Frp har for øvrig krevd en garanti fra Høyre mot at partiet vil samarbeide med MDG i de store byene, noe Høyre ikke har gitt. Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, har imidlertid sagt at det er unaturlig for Høyre å samarbeide med MDG.

MDGs største sak er som kjent klima, og partiet vil blant annet fase ut norsk olje og gass innen 2035.

[ Mener grunnloven forbyr ham å stille til valg ]