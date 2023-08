Rekordmange fullfører videregående skole

– Det er fantastisk at rekordmange går ut av videregående med et fagbrev eller vitnemål i hånden. Det er enormt viktig for unge folks muligheter i fremtiden. Samtidig blir fellesskapet vårt styrket av at flere fullfører, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Over 53 000 av elevene som begynte i videregående i 2016, fullførte med studie- eller yrkeskompetanse. Andelen har steget med 9 prosentpoeng over de siste ti årene.

I aldersgruppen 16–25 år er det 11,5 prosent som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring. Det er en historisk lav andel.

– For mange unge er utenfor arbeid og utdanning i dag. Unge skal ikke stå alene, men tvert om vite at de har fellesskapet i ryggen. Derfor er det bra og viktig at stadig færre faller utenfor. Alle fortjener muligheten til å oppnå kompetanse og komme i arbeid, og fullført videregående bidrar til nettopp det, sier Brenna.

Blant dem som er uten og utenfor videregående opplæring, er halvparten i arbeid.

Å gjennomføre videregående skole regnes som å fullføre innen en viss tidsperiode fra man startet videregående. For yrkesfag er det seks år, mens for studieforberedende er det fem år.

