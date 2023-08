Kontrollkomiteen kaller inn Mehl på teppet om 25. juni-skytingen

Også tidligere politimester i Oslo Beate Gangås, politidirektør Benedicte Bjørnland og E-sjef Nils Andreas Stensønes kalles inn til den åpne høringen fredag 29. september og mandag 2. oktober.

– Kontrollkomiteen ønsker en stor og åpen høring, slik at offentligheten får så mye informasjon som mulig. Høringen vil belyse hva myndighetene gjorde før, under og etter angrepet, sier komitéleder Peter Frølich (H).

Mehl må blant annet svare for hva som er gjort for å forebygge og avdekke angrep, hvilke beslutninger ble tatt under håndteringen av angrepet og hvordan 25. juni-utvalgets anbefalinger er fulgt opp.

Kan bli lukket høring

Ifølge Frølich skal komiteen også sette av tid til en lukket høring hvor gradert informasjon og sensitive spørsmål behandles, dersom det blir nødvendig.

Foruten Mehl og polititoppene, står følgende på høringslisten:

Utvalgsleder Pia Therese Jansen

Oslo Pride

Politiets Fellesforbund

Tidligere fungerende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste Roger Berg

Politimester i Oslo Ida Melbo Øystese

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

18 spørsmål til Mehl

– Det skeive miljøet var målet for angrepet og ble hardt rammet. Det har derfor vært viktig at Oslo Pride får mulighet til å dele sine erfaringer i Stortinget, sier Frølich.

Kontrollkomiteen har jobbet med å følge opp rapporten og redegjørelsen om pride-angrepet 25. juni siden før sommeren.

I juni sendte komiteen et brev til Mehl med 18 spørsmål om håndteringen av terrorangrepet i kjølvannet av justisministerens redegjørelse i Stortinget om hendelsen.

