Høstens hodeluskampanje finner sted helgen 1. til 3. september, og Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer alle foreldre og foresatte til å sjekke barn og familiemedlemmer for hodelus.

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det er anslagsvis 1-2 prosent av alle barneskolebarn i Norge som til enhver tid har lus.

– Sjekker alle seg denne helgen slik at de med lus kan behandles på omtrent samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere antall hodelustilfeller over tid, sier forsker Bjørn Arne Rukke i seksjon for skadedyrkontroll ved FHI i en pressemelding.

Hodelus finnes lettest ved å gre håret med en lusekam (kjøpes på apotek). Man må gre hele veien fra hodebunnen til hårspissene, og helst i vått hår, da det hemmer bevegelsen til lusene. Balsam kan brukes for å gjøre kjemmingen lettere.

Deretter tørker man av kammen på et papir eller håndkle etter hvert drag og ser etter lus. Når eventuelle lus tørker, vil de begynne å bevege seg.

For å bli kvitt hodelus er først og fremst behandling med lusemidler viktig. Her anbefaler FHI midler som inneholder dimetikon. Deretter kan håret kjemmes daglig med lusekam i 14 dager, eller man kan også velge å klippe håret kortere enn 0,5 centimeter.

Barn med hodelus trenger ikke å holdes hjemme fra barnehage og skole, men bør behandles så raskt som mulig. Lus smitter ikke via luer, kosedyr og lignende, opplyser FHI.

