Byskylder byrådet for valgkampstunt med priskutt

– Det fremstår som om de bruker Ruters økonomi som sin egen valgkampkasse. Jeg regner med at folk ikke lar seg lure, sier Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, til Aftenposten.

Også Oslo Unge Høyre har reagert og hevder Miljøpartiet De Grønne driver med skittent spill.

Fra mandag i neste uke senkes prisene på månedskort for kollektivreiser i Oslo med 40 prosent. Tilbudet varer fram til 15. september, som er fire dager etter kommunestyre- og fylkestingsvalget.

– Byrådet har i åtte år hatt mulighet til å få dette gjennom som permanent løsning for Oslos innbyggere. De sjansene har de ikke benyttet, sier miljøpolitisk talsperson for Oslo Venstre, Marit Kristine Vea til avisen.

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) sier til avisen at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene om at det er et valgkampstunt. Hun påpeker at de ikke bruker av Ruter sin økonomi.

– Nei, dette er et effektivt tiltak for å få flere til å reise kollektivt og gi en håndsrekning til dem som har minst å rutte med, sier hun.

