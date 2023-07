Kun 5 av 188 skoler i Oslo er dysleksivennlige – Høyre vil ta grep med nytt valgløfte

For å bli kategorisert som dysleksivennlig må en skole bli sertifisert av organisasjonen Dysleksi Norge. I dag er det over 150 sertifiserte skoler i Norge, men kun fem av dem ligger i Oslo.

– Nå lover vi at alle skoler i Oslo skal bli dysleksivennlige innen 2027, sier skole- og kulturpolitisk talsperson Mehmet Kaan Inan i Oslo Høyre til Utdanningsnytt.

Inan forklarer at det koster rundt 4 millioner kroner å få alle skolene sertifisert, og at alle skoler som ønsker det, skal få tilbud om å bli dysleksivennlige. Han legger til at kommunen skal betale for dette.

– Når vi sier at kommunen tar regninga, betyr det at vi ønsker at flere lærere skal få kurs og kompetanseheving om dysleksi, og at vi utarbeider materiell sentralt i kommunen som skolene kan få tilgang til, sier Inan.

