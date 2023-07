Rødt mener bønder vil få for lite i tørketilskudd

I årets jordbruksoppgjør ble bøndene og staten enige om at man skal justere satsene for avlingsskade-tilskudd i 2024. Satsene skal da beregnes ut fra 2022-priser.

Rødts landbrukspolitiske talsperson Geir Jørgensen mener at det vil føre til at satsene som brukes i år, er utdaterte.

– Krisa er nå og ikke til neste år. Når satsene er utdatert, så er det ingen grunn til å vente med å innføre nye satser fra neste år, sier Jørgensen til Nationen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier til avisa hun at regjeringen har registrert at spørsmålet om satser for tilskudd ved produksjonssvikt er tatt opp i forbindelse med forsommertørken i år.

- I jordbruksoppgjøret i 2022 ble det enighet om å øke satsene med 15 prosent. En var videre enige om å gjennomgå satsene fram til jordbruksoppgjøret i år, og at satsene deretter skulle justeres hvert tredje år. I årets jordbruksavtale ble det enighet om nye satser fra 2024, sier Borch.

Hun slår også fast at ordningen ikke er ment som en full risikoavlastning for bonden.

[ Tørkerammede bønder ber om at reglene endres ]