Trettebergstuen deltar på minnemarkeringen etter masseskytingen i Oslo

– Jeg går av i statsråd på onsdag. Jeg skal delta i minnemarkeringen etter 25. juni som statsråd søndag. Jeg skal også delta på prideaktiviteter som stortingsrepresentant og Anette Trettebergstuen etter onsdag, sa en gråtkvalt Trettebergstuen under fredagens Dagsnytt 18.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister etter flere alvorlige brudd på habilitetsreglene. Politikeren er åpent homofil og har tidligere fått ros for sitt arbeid for det skeive miljøet.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Trettebergstuen i tiden hun har vært statsråd. Hun har vært en tydelig stemme og forkjemper for skeives rettigheter både nasjonalt og internasjonalt, sa leder for Foreningen Fri Inge Alexander Gjestvang til NTB etter at 42-åringen trakk seg.

(©NTB)