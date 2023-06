Olje- og gassnæringen klarte ikke å kutte utslipp i fjor

Av Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB

Sokkelen må elektrifiseres med kraft fra land for at det skal være mulig å nå målene, påpeker administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.

Dersom kun de besluttede tiltakene blir realisert, anslås olje- og gassindustriens utslipp å falle med 29 prosent i 2030. Det viser en fersk rapport fra KonKraft, som er et samarbeidsorgan for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i oljeindustrien. Hvis også modne, men ikke besluttede tiltak blir realisert, oppnås 35 prosent kutt.

– Det er fortsatt mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner for olje- og gassnæringen, men det blir krevende, sier Blindheim i en pressemelding.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tar imot klimarapporten torsdag.

Økt produksjon

Utslippene i fjor var 11 prosent lavere enn referanseåret 2005, ifølge rapporten. Tallet er det samme som i 2021. Det ligger altså stabilt, selv om gassproduksjonen økte i fjor.

Men ifølge Offshore Norge er det blitt mer krevende å nå klimamålene som følge av økte kostnader og et presset leverandørmarked. Også tilgang på kraft er en flaskehals.

Foruten kraft fra land, står energieffektivisering og redusert fakling for det største potensialet for utslippsreduksjoner, med 700.000 tonn CO2 innen 2030, ifølge rapporten. Tallene i rapporten omfatter også skipsfart knyttet til produksjonen.

Regner på utslipp utenfor Norge

Olje- og gassnæringens klimamål omfatter ikke utslippene fra forbrenningen av norsk olje- og gass i utlandet, men ifølge rapporten jobber bransjen med å kartlegge utslippene i andre deler av verdikjeden. De direkte utslippene utgjør 1–5 prosent av de totale utslippene i verdikjeden, mens indirekte utslipp fra bruk av solgte produkter står for 94–98 prosent av utslippene, ifølge rapporten.

Potensial for karbonlagring

KonKraft har for første gang laget en oversikt over potensialet for CO2-lagring på sokkelen. Den viser at lagringskapasiteten i 2030 kan være på 40–50 millioner tonn.

Men det er flere hindringer i veien, og rapporten peker på mangel på skatteregime og komplisert regelverk. De ber også staten stille opp for å redusere den finansielle risikoen for selskapene som vil starte med karbonlagring.

