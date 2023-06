Forbrukerrådet anklager flyselskaper for villedende reklame

Nå oppfordrer de tilsynsmyndighetene til å gripe inn mot markedsføring av «klimanøytrale» flyreiser. Blant selskapene som anklages for å drive med villedende markedsføring, er Norwegian og SAS.

– Enten du betaler en «grønn billett» eller ikke, vil flyet ditt fortsatt slippe ut klimagasser, så å fremstille det å fly som en bærekraftig transportmåte, er ren grønnvasking, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding.

– I en tid hvor mange ønsker å reise mer bærekraftig, bør flyselskapene umiddelbart slutte å tilby forbrukere falsk god samvittighet. Vi oppfordrer myndighetene til å slå ned på denne praksisen, fortsetter hun.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC og medlemsorganisasjoner fra 18 land sendte torsdag et brev til EU-kommisjonen og nettverket av forbrukertilsynsmyndigheter. De ber om en europeisk undersøkelse av saken og bøtelegging av ulovlig markedsføring.

Forbrukerrådet i Norge har sendt brev til Forbrukertilsynet.

Blant påstandene forbrukerorganisasjonene mener er villedende, er argumenter om at det å betale ekstra kan «erstatte», «nøytralisere» eller «kompensere» for CO2-utslippene fra en flyreise, eller at det kan bidra til utviklingen av «bærekraftig flydrivstoff».

[ Sjefen frykter flyplassen må stenge hvis Sunniva får permisjon ]

[ Debatt om tog: At loven brytes uten konsekvenser, er forkastelig ]