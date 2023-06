Oslo kommune dømt til å betale 780.000 kroner i erstatning etter stupeulykke på Munch brygge

Det kommer fram i en dom fra Oslo tingrett. Kommunen er dømt til å betale 781.250 kroner til Nyland.

Nyland brakk ryggen i ulykken og ble lam fra brystet og ned. Hodeskaden han pådro seg, førte til varig nedsettelse av synet. I dag sliter 32-åringen med sterke psykiske utfordringer som følge av ulykken. Han er i dag 85 prosent varig invalid.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, står det i dommen.

[ Ikke ok å tukle med valgkretsene, sa høyesterett. Det rare er at alle ble overraska ]

Retten er også enig i at området som sådan innbyr til bading, herunder hopping og stuping.

– Etter en samlet vurdering mener retten at skiltingen var for begrenset, dette særlig tatt i betraktning av de store folkemengdene som oppholdt seg og brukte området på solskinnsgater. I tillegg var skiltingen montert horisontalt på kaikanten slik at de var vanskelig å se, med for stor avstand og det ble heller ikke varslet om undersjøiske objekter.

[ Er Jens Stoltenberg stolt av det her? ]