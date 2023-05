Krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve fra 1. juni

Det nye kravet om fagkompetanse innebærer at de som søker om drosjeløyve etter 1. juni, må avlegge eksamen hos Statens vegvesen, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Vi ønsker en tryggere og mer seriøs drosjenæring, og vi vil derfor stille ytterligere krav til løyvehaverne. Det handler om at passasjerene skal føle seg trygge, og at drosjeløyvehavere har den kunnskapen de trenger for å være gode arbeidsgivere. I tillegg er det viktig at de er kjent med pliktene til å rapportere inntjening til skattemyndighetene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

[ Dette skal Høyre gjøre den første uka i byråd ]