Barne- og familieministeren vil at nordmenn får flere barn

– Vi er nødt til å drøfte mer radikale ordninger for barnefamilier i Norge, sier Toppe til VG.

Det har aldri blitt født færre barn per norske kvinne enn nå – og førstegangsforeldrene har aldri vært eldre.

I 2022 var fruktbarhetstallet rekordlave 1,41 barn per kvinne, ifølge SSB. Toppe vil opp på 2,1 barn per kvinne – et tall vi ikke har sett i Norge siden 70-tallet.

Barne- og familieministeren, som selv har seks barn, understreker at det er et personlig valg om man vil ha barn og i så fall hvor mange. Men hvis folk får færre barn enn de kunne tenkt seg, er noe alvorlig galt, mener hun.

Toppe åpner blant annet for:

Å styrke den økonomiske støtten til studenter og andre unge som får barn

Å gi skattelette eller økonomiske overføringer til familier som får mer enn to barn

Å slette studiegjeld for de som får barn i studietiden

Å øke barnetrygden for barn mellom seks og 18 år

Å utvide retten til barnehageplass for desemberbarna eller innføre løpende barnehageopptak

Å bruke boligpolitikken for å få bedre plass til familier i byene

