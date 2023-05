Lars Petter Solås fratas medlemskap i Frp, opplyser partiet

– Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom atferd vi har nulltoleranse for. Det følger vi opp med vedtaket sentralstyret søndag kveld har gjort. Det skal være trygt å være blant Frp-ere i alle sammenhenger for journalister og alle andre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Hun sier hun håper Solås får den bistanden han trenger for å unngå å komme i en slik situasjon igjen.

– I den sammenheng håper vi at han også vil vurdere om det er riktig for ham å søke fritak fra valglisten, sier partileder Sylvi Listhaug.

Hendelsene det er snakk om, fant sted under et nachspiel på partiets landsmøtet i slutten av april. Flere medier har skrevet at Solås under et nachspiel på landsmøtehotellet blant annet tok en journalist i skrittet, og at han truet og tok kvelertak på andre.

– Samlet sett har vi kommet fram til at det har forekommet uønsket atferd under nachspielet. I Frp skal vi ikke ha slik atferd. Derfor har det vært viktig å kartlegge grunnlaget for saken, sier assisterende generalsekretær, Helge Fossum.

– Det finnes også andre tilfeller som har bidratt til å opplyse grunnlaget for sentralstyrets vedtak, skriver partiet i meldingen.

