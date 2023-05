Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på flere alvorlige svakheter i norsk sikkerhet i en ny rapport

– Et alvorlig og omfattende trussel- og risikobilde krever at norske myndigheter oftere og på en mer direkte måte må motvirke aktivitet fra trusselaktører som kan skade nasjonal sikkerhet, skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i sine sikkerhetsfaglige råd fram mot 2030.

I den omfattende rapporten pekes det på flere alvorlige sikkerhetsutfordringer for Norge.

– Utenlandsk etterretnings- og påvirkningsaktivitet forblir samlet sett en betydelig trussel mot Norge og norske interesser fram mot 2030, skriver NSM.

Flere utfordringer

Rapporten avdekker flere svakheter for Norges del. Blant annet slås følgende fast:

* Infrastruktur med særlig sikkerhetspolitisk betydning har ikke blitt tilstrekkelig prioritert i nasjonal verdikartlegging og er ikke godt nok sikret. Det gir unødvendig og uakseptabel høy risiko.

* Den nasjonale evnen til å avdekke trusler i cyberdomenet er ikke god nok til tross for et velutviklet varslingssystem for digital infrastruktur.

* Håndteringsevnen ved store cyberhendelser er utilstrekkelig.

– Ved store og alvorlige cyberhendelser kan det oppstå ressursknapphet i sentrale koordineringsledd, skriver NSM.

[ Markerer seiersdagen: – En nervøsitet jeg aldri har sett før ]

Mangelfulle beredskapsplaner

Videre slås følgende fast:

* Ugradert informasjon med betydning for nasjonal sikkerhet mangler beskyttelse

* Beredskapsplaner for sivil sektor er mangelfulle

* Det er mangelfull samordning av sikkerhet i rombaserte tjenester

* Beskyttelse av sivile virksomheter med betydning for forsvarsevnen er ikke dimensjonert for krig.

– Manglende beskyttelse av sivile virksomheter og infrastruktur som Forsvaret i økende grad er avhengig av, kan få store konsekvenser for Norges forsvarsevne. Erfaringer fra Ukraina viser at sivil infrastruktur med overlegg blir utsatt for fysisk ødeleggelse gjennom luft- eller artilleriangrep, skriver NSM.

Rapporten tar også for seg utfordringer knyttet til kunstig intelligens, og virtuell virkelighet og såkalte «deepfakes».

Det foreslås flere grep for å løse utfordringene.

– Sikkerhetsnivået i det norske samfunnet er ikke der det bør være for å møte den sikkerhetspolitiske utviklingen. Norge trenger ambisiøse sikkerhetsmål mot 2030 for å styrke motstandsdyktigheten, skriver NSM.