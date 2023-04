LO krever likt kronetillegg til alle ansatte i staten

Av Bibiana Piene/NTB

– Vi har alltid ment at generelle tillegg er det beste virkemiddelet for å sørge for en rettferdig fordeling i tariffoppgjørene. Like kronetillegg ivaretar alle, gir god likelønnseffekt og motvirker økende lønnsforskjeller generelt, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Torsdag klokka 10 overleverte LO, som representerer over 43.000 ansatte i staten, sine krav til årets lønnsoppgjør.

Vil løfte hele laget

De siste årene har en større del av oppgjøret blitt skjøvet til lokale forhandlinger. Det medfører at store deler av arbeidstakerne får reallønnsnedgang, selv om rammen tilsier at det skal være en økning, skriver LO Stat i sitt innledende krav.

Derfor krever LO at hele den disponible rammen fordeles som generelle tillegg på hovedlønnstabellen, fordelt som et likt kronetillegg.

– I år er det kanskje viktigere enn noen gang at vi løfter hele laget, sier Aas, som viser til at både priser og renter øker.

– Vi tåler ikke et nytt år med reallønnsnedgang, sier han.

– Fordeling det viktigste

Resultatet i frontfagsoppgjøret endte på 5,2 prosent, som altså blir rammen for årets oppgjør.

– Det er lett å se seg blind på en økonomisk ramme i et tariffoppgjør, og overse at fordeling av midlene er det viktigste. Denne streiken handlet nettopp om å ivareta alle gjennom høye sentrale tillegg. LO-familien sto samlet bak kravet og vant fram. Nå er det vår tur til å følge opp dette viktige prinsippet, sier Aas.

