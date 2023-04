Nettavisen felt av PFU for Norsk Tipping-annonse

Nettavisen ble felt for brudd på punkt 2.6 i Vær-varsom-plakaten – punktet går ut på at skillet mellom journalistisk og betalt innhold skal være tydelig for leseren.

Det var nettkasinooperatøren Kinder Group, som eier tjenester som Unibet, som klaget inn saken.

Ifølge klager er «Oddstips» og «Sportspill» kommersielle artikler som fremstår som journalistikk, men som for den vanlige leser er vanskelig å skille fra det øvrige, redaksjonelle stoffet, skriver Journalisten.

Nettavisen avviser brudd på god presseskikk og sier at de forholder seg til etablert bransjepraksis når det kommer til merking av kommersielt innhold. De mener saker som er produsert internt i den kommersielle avdelingen til Nettavisen kan merkes annerledes enn betalte annonser fra Norsk Tipping, skriver Kampanje.

Utvalget merker seg at klagen kommer fra en av Norsk Tippings største konkurrenter som ikke har lov til å operere i Norge.

– Det er en veldig interessant klage. Jeg måtte dvele litt med hvem klageren var. Det er interessant at en aktør i bransjen velger å klaske til. Det er de i sin fulle rett til, selvfølgelig, sier PFU-medlem Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen.

