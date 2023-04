Rogaland Ap vil jobbe for Tajik-comeback i regjeringen

Ønsket kommer etter at Rogaland Ap mislyktes i å få Tajik valgt som nestleder eller til sentralstyret i partiet.

Fylkesleder Frode Fjeldsbø, Haugesund-ordfører Arne Christian Mohn og mangeårig Ap-ordfører i Sandnes Stanley Wirak sier alle tre til Klassekampen at det er på tide at Tajik kommer tilbake som statsråd, etter at hun i mars i fjor trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister etter pendlerboligsaken.

VG avslørte hvordan Ap-nestleder Tajik fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Hun beklaget, men sier hun hadde rett på skattefri pendlerbolig fordi hun pendlet hjem til barndomshjemmet i Rogaland og hadde boligutgifter der.

Nå kan det altså være klart for comeback om fylkespartiet i Rogaland får det som de vil.

– Jeg personlig, som medlem og tillitsvalgt, ønsker henne tilbake. Jeg tror jeg kan si som leder for Rogaland Ap at dette er noe mange her deler. Vi ønsker oss Hadia i en fremskutt posisjon i regjering, sier Fjeldsbø til avisen.

