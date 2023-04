Skjæran trekker sitt kandidatur som Ap-nestleder

– Jeg her meddelt lederen i valgkomiteen at min plass står til disposisjon, sier Skjæran til NRK.

– Jeg bestemte meg for dette sent i går kveld, sier han.

Skjæran ønsker å fortsette i sentralstyret.

Ifølge NRK er det bred støtte til at kunnskapsminister Tonje Brenna trer inn i ledelsen og som nestleder. Samtidig er næringsminister Jan Christian Vestre foreslått som nestleder, ifølge en rekke medier.

– Mine tanker rundt det, er at Tonje og Jan Christian er strålende representanter, sier Skjæran.

Finnmark Ap ville trekke støtte

På spørsmål om har blitt bedt om å gå av, svarer han:

– Nei, jeg har et sterkt og fortrolig forhold til min partileder.

Valgkomiteen satt sammen sent i går kveld og møtes på nytt fredag, ifølge kanalen, som opplyser at Skjærans avklaring kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen.

Torsdag ble det kjent at Finnmark Ap ville trekke sin støtte til Skjæran dersom Helga Pedersen velges inn som partisekretær.

Bjørnar Skjæran har vært nestleder siden 2019.

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på Arbeiderpartiets landsmøte som begynner 4. mai.

isabel.bech@ntb.no