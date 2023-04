Det er åpenbart behov for fornyelse i Ap-ledelsen

Det er fortsatt uklart om det blir liten eller stor utskifting i Arbeiderpartiets ledelse. Valgkomiteens arbeid ligner på et sjakkspill. Det kan bli liten eller stor rokade. En rokade innebærer at kongen og ett av tårnene bytter plass for å sette kongen (Jonas Gahr Støre) i en bedre forsvarsposisjon. Tårnet (Tonje Brenna) får bedre mulighet til å angripe forover på sjakkbrettet.

Det er ingen tvil om at kunnskapsminister Tonje Brenna (35) kommer til å erobre den ledige posten som nestleder i Arbeiderpartiet. Statsminister Jonas Gahr Støre (62) sitter også trygt som konge. Det er derimot en viss usikkerhet om det blir en større utskifting i Ap-ledelsen, som ventelig kommer til å bestå av fire personer etter Ap-landsmøtet første helgen i mai.

Det blir sannsynligvis en kort rokade.

Det er to typer rokade: Kort og lang. Det er mest sannsynlig at det bare blir en kort rokade, altså at Tonje Brenna blir den eneste fornyelsen i Ap-ledelsen. Men det er krefter i partiet som ønsker en større utskifting. Da må det i tilfelle foretas en lang rokade, som fort vil føre til at partisekretær Kjersti Stenseng (48) og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran (56) ofres. Poenget er kvoteringsreglene, som sier at ledelsen må bestå av to menn og to kvinner.

Rogaland Ap har gått inn for at Hadia Tajik (39) «får tilbake» nestlederposisjonen, men dette forslaget har falt på steingrunn. Det er mer sannsynlig at næringsminister Jan Christian Vestre kan bli nestlederkandidat og i tilfelle skvise Bjørnar Skjæran ut. Da mister Nord-Norge representasjon i ledelsen. Derfor spekuleres det i om Tana-ordfører Helga Pedersen (50) kan gjøre rikspolitisk comeback og erobre sekretærvervet. Pedersen var nestleder fra 2007 til 2015, og hun var fiskeriminister i fire år i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg.

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene. Snittet for april er fattige 18,2 prosent. Høyre får til sammenligning 31,5 prosent. Erna Solberg ville blitt statsminister igjen dersom dagens målinger hadde vært valg. Det hører med til historien at også Senterpartiet gjør det dårlig.

Ap/Sp-regjeringen har åpenbart en utfordring. Hovedansvaret ligger på statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som jo leder de to regjeringspartiene. Ny politikk basert på et lyttende partiapparat vil selvsagt hjelpe, men det er naivt å tro at en endring i partiledelsen vil være forløsende. Regjeringssjefen må gå i seg selv.

Det er åpenbart behov for fornyelse i Ap-ledelsen. Men det er viktig å ikke skape enda mer uro i rekkene. En lang rokade vil sette en presset konge mest åpen for angrep fra motstanderen. En kort rokade med to offensive tårn er et mer behagelig og ikke minst sikrere sjakktrekk.

