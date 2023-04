Storstreiken er over, melder TV 2 og VG

Flere medier har erfart at streiken snart er over, men TV 2 og VGs kilder bekrefter at den er det allerede.

Storstreiken startet mandag og 25.000 ble tatt ut i streik. Det er første gang i moderne tid det ble streik i et mellomoppgjør.

[ LO har folket i ryggen – seks av ti støtter streiken ]