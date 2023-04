LO har folket i ryggen – seks av ti støtter streiken

Det var sist søndag det ble klart at storstreiken var et faktum.

Det er første gang siden andre verdenskrig det er streik i et såkalt mellomoppgjør – hvor det kun forhandles om lønn.

Det var også første gang siden andre verdenskrig at partene i et frontfagsoppgjør gikk fra hverandre uten å bli enige.

De to årene det har vært streik – sist for 23 år siden – var det medlemmene gjennom uravstemningen som sørget for at det utfallet.

Seks av ti støtter

En landsrepresentativ meningsmåling – med 600 tilfeldig utvalgte respondenter – ble utført mandag, tirsdag og onsdag denne uken. Den viser at folket viser stor støtte til de streikende.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio, på oppdrag fra Fagforbundet og LO sentralt.

63 prosent støtter streiken, men i varierende grad.

22 prosent er usikre på hva de mener om streiken, er altså verken for eller mot.

15 prosent svarer at de er mot streiken, også her i varierende grad.

– Fint å se at folket er med oss

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, men er tallene viser at streiken møter stor støtte og forståelse i befolkningen.

– Det ser ut til at vi har fått klart fram at vi streiker for at også de med lave lønninger og uten lokal forhandlingsmakt skal få økt kjøpekraft. Jeg kan bare si at det er god stemning ute blant de streikende, og at vi er klare til å holde denne streiken gående veldig lenge. Da er det fint å se at vi har folket med oss, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Streiken utvides

Mandag ble 22.947 LO-medlemmer tatt ut i streiken. Streiken trappes opp fredag, med ytterligere 16.561 medlemmer.

Dermed vil nesten 40.000 LO-medlemmer være tatt ut i streik fra fredag 21. april, hvis ikke partene kommer sammen i løpet av torsdag og blir enige om en avtale som kan sendes ut på uravstemning.

