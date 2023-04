Politiet fant sporingsbrikke i en av banankassene i den store kokainsaken

I en av banankassene hvor det ble oppdaget kokain, ble det også funnet en sporingsbrikke, melder NRK onsdag. Brikken er en AirTag fra Apple. Politiet vet foreløpig ikke hvem som la den i banankassene.

– De inngår som en del av den tekniske etterforskningen og de undersøkes nå, sier seksjonsleder Arvid Utby i seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til NRK.

På et bilde av beslaget som politiet sendte ut i forrige uke, er brikken godt synlig. Utby sier politiet ikke vet hvem eller når brikken ble plassert i esken eller hvem som har kontroll på den. Ingen er så langt mistenkt i saken, og en av politiets teorier er at hele kjempepartiet med kokain endte opp på Bamas lager i Norge ved en feil.

Håper på svar

Nå håper de brikken kan føre dem nærmere hvem som står bak hele forsendelsen.

– Det kan være alt eller ingenting. Det kan gi oss god informasjon om transportruten, om mellomlagring i Europa og opprinnelseslandet. Det er det etterforskningen tar sikte på å svare på, sier Utby til NRK.

En teori politiet jobber ut ifra, er at hele kokainpartiet ble sendt til Norge fra Tyskland ved en feil. Mens 800 kilo av kokainet ble oppdaget i Norge, ble også 1.200 kilo funnet hos en fruktgrossist i den tyske landsbyen Gros-Kreutz utenfor Potsdam. Heller ikke der skal politiet ha spor etter avsenderen.

Bluetooth

Ifølge Apple fungerer AirTag slik at den sender ut et bluetooth-signal som oppdages av Apple-enheter i nærheten. Signalet og posisjonen videresendes til nettskyen slik at eieren av sporingsbrikken kan se hvor den er på kartet i en egen app. Apple skriver at hele prosessen er anonym og kryptert for å beskytte personvernet til den som eier brikken. Den kobles til eieren gjennom Apple-ID'en til vedkommende.

– Apple vet gjerne hvem som er eier gjennom serienummeret. Fra land til land varierer det hvor mye av den informasjonen de gir ut. Så spørs det jo om de har informasjon om de reelle eierne, sier it-rådgiver Torgeir Waterhouse til NRK.

