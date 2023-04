Norsk snusbonde frykter konkurs – ber statsråder komme til gården

Regjeringen ønsker et totalforbud mot nettsalg av tobakksprodukter, inkludert snus. Snusbonden Eirik Volent i Trøndelag sier forslaget var helt uventet for dem.

– Vi fikk plutselig vite at vi ikke får selge produktene våre på nett lenger, sier Volent til Nettavisen.

Snusbonden produserer helnorsk snus og dyrker tobakken sin på et jorde i Trøndelag. De sier det kan bety spikeren i kista for dem hvis de må ut med penger for å få innpass hos dagligvaregigantene.

– Regjeringen skiller ikke på røyk og ikke-røykende produkter. Røyk og snus skiller seg helt fra produksjon til skadepotensial. Da blir det feil å gjøre samme tiltak mot begge gruppene. Nå skal de forby nettsalg av snus fordi folk dør av røyking hvert år, sier styreleder og snusbonde Håvard Dretvik.

Snusbonden har invitert landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på besøk, uten å få svar.

– Så nå inviterer vi alle statsrådene til en kopp kaffe og kompetanseløft i Trøndelag, sier Volent.

