E18 vil være stengt i flere dager etter steinras ved Lillesand

Steinraset har gått over E18 mellom Kvernåstunnelen og avkjøring til Birkeland i vestgående retning, melder 110-sentralen i Agder. Politiet opplyser at steinblokker blokkerer E18 i vestgående løp.

Ingen biler ble tatt av raset.

– Det har gått et ras som er 40–50 meter bredt. Det er store steinblokker på flere tonn. Det er heldig at ingen bilister ble tatt, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

– Stengt i flere dager

Til samme avis anslår administrerende direktør i veiselskapet Agder OPS, Trond Heia at det vil ta flere dager før veien kan åpnes igjen.

– Vi må gjøre videre undersøkelser. Det er ikke godt å si hva den konkrete årsaken er. Nå skal vi inn med maskiner og fagfolk. Vi må være helt sikre før vi setter på trafikk igjen, sier han.

Politiet ble varslet klokken 08.56 mandag. Ved 13.30-tiden melder Vegtrafikksentralen sør at veien igjen er åpnet i retning Oslo, mens det er skiltet omkjøring via fylkesvei 420 i retning Kristiansand.

– Personbiler tas først og så vil tungtrafikk ta noe mer tid, skriver politiet.

– Skal ikke skje

Dette er andre gang siden 2019 at det skjer et stort steinras langs E18. Sist gang gikk raset ved Larvik. Nå krever Naf svar på hvordan to store ras over E18 kan skje mellom få års mellomrom.

– Dette skal ikke skje. Rasene har gått ulike steder langs E18, men hendelser som dette kan skape stor usikkerhet og frykt hos folk, sier pressesjef Ingunn Handagard til VG.

