MDGs landsstyre går inn for EU-forhandlinger

– Nå er det på høy tid med en reell EU-debatt i Norge, sier partileder i Miljøpartiet De Grønne Arild Hermstad i en pressemelding.

Spørsmålet vil bli endelig avgjort på MDGs Landsmøte 12.-14. mai.

MDG mener at Norge i større grad vil kunne bidra aktivt til å løse de store utfordringene verden og Europa står i dag, dersom Norge blir medlem av EU.

Landsstyremedlem og MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, er positive.

– Stadig flere ser at vi trenger mer og tettere samarbeid for å løse vår tids største utfordringer for klima, natur og solidaritet, sier Bakke.

– EU har tatt på seg lederrollen for å løse krisene, og rollen til et grønt parti bør være å få oss inn i rommet hvor beslutningene blir tatt. Det vil gi oss medbestemmelse, det er en styrke for demokratiet, legger han til.

[ EU-kamp før MDGs landsmøte: Vil utsette og lage uravstemning ]