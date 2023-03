Salman Rushdie æresmedlem i den norske PEN-klubben

– Da Rushdie ble angrepet med kniv 12. august i fjor gjorde det et dypt inntrykk på mange av oss, også oss i Norsk PEN. I dag framstår det viktigere en noensinne å slå ring om litteraturen og Salman Rushdies og alle forfatteres rett til fri ytring. Vi er derfor stolte over å utnevne Rushdie til æresmedlem i Norsk PEN, sa styreleder Kjersti Løken Stavrum under lanseringen av Rushdies nye roman Seiersbyen på Litteraturhuset i Oslo onsdag.

Hun trakk fram Rushdies fantasirikdom og forfatterskap.

– Rushdies omfattende og banebrytende forfatterskap har sitt tyngdepunkt i fortellingenes kraft, troen på at historier knytter mennesker sammen, og overbevisningen om at litteraturen er nødvendig indremedisin for alle, sa Stavrum.

Hun viste til at forfatterskapet kretser rundt sammenhenger og brudd mellom kulturer.

– Han gjennomfører et slikt litterært program med stort mot, men har også betalt en høy menneskelig pris for det. Det iranske prestediktaturets dødsdom mot ham og de mange årene i dekning kunne brakt ham til taushet, men Rushdie har ikke gitt opp og står i dag litterært sterkere enn før. Vi i Norsk PEN føler oss særlig knyttet til Rushdie og hans forfatterskap etter attentatet i 1993 mot William Nygaard, Aschehougs tidligere forlagssjef og vår senere styreleder, fordi Aschehoug ga ut boken Sataniske vers, sa hun.

