Fosen-vindturbinene: SV krever redegjørelse fra statsministeren

– Vi vil be statsministeren komme til Stortinget og redegjøre for dette. Det er helt utrolig at regjeringen, over 500 dager etter at Høyesterett kom med sin klare dom, fortsatt ikke har sørget for å få slutt på dette menneskerettighetsbruddet, sier SVs Lars Haltbrekken til TV 2.

Han mener vindkraftturbinene på Fosen må rives, og at naturen tilbakeføres. Høyesterett har kommet til at vindturbinene, som står i et samisk reindriftsområde, bryter med samenes rett til kulturutøvelse.

Siden torsdag har 13 demonstranter aksjonert i Olje- og energidepartementet i protest. De får støtte fra demonstranter på utsiden av bygget.