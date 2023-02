Speider forgjeves etter frivillige: NM i speiding kan bli avlyst

Det sier generalsekretær Stine Schultz Heireng i Norges speiderforbund.

NM i speiding ble arrangert for første gang i 1989. Siden 2009 har NM i speiding vært et fellesarrangement mellom Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne.

I fjor deltok nesten tusen speidere i mesterskapet, som da ble avholdt i Levanger i Trøndelag.

– Det kreves et stort antall frivillige for å gjennomføre NM i speiding, mellom 100 og 200. I år har ikke det ikke vært enkelt å få noen til å stille opp. Vi skjønner at vi konkurrerer om folks verdifulle tid, og et så stort arrangement som NM i speiding innebærer mange timers arbeid, sier Heireng.

Nå tikker klokka derfor ubønnhørlig mot en avlysning.

Mange ulike oppgaver

– Hvorfor får dere ikke lenger tak i nok frivillige?

– Hele speiderbevegelsen, som nå teller rundt 30.000 medlemmer fra seks år og oppover, har hatt nedgang i medlemsmassen gjennom pandemien. Nå er aktivitetene oppe i fart igjen, men mange av våre speidergrupper melder om at det er krevende å skaffe nok frivillige, svarer Heireng.

– Det gjelder spesielt arbeidskrevende oppgaver, og oppgaver relatert til administrative oppgaver, søknader, rapportering og driftsoppgaver. Den byråkratiske belastningen på frivilligheten er stor.

– Ser du noen muligheter til å få tak i flere frivillige igjen?

– Det å gi driftsstøtte til de frivillige friluftsorganisasjonene, kan gjøre det lettere for organisasjonene å tilrettelegge bedre, slik at det blir enklere å være frivillig, og dermed mer attraktivt å påta seg oppgaver som frivillig, svarer Heireng.

– Hva trenger dere frivillige til under NM i speiding?

– Deltakerne i NM er fra 10 til 16 år. Barna konkurrerer i grupper på 5–8 personer der samarbeid er sentralt for å kunne nå langt i konkurransen. Oppgavene deres dreier seg typisk om temaer som friluftsliv, førstehjelp, matlaging, klima og miljø. Den helgen NM pågår, bor barna i egen camp som de setter opp og organiserer selv.

– Oppgavene de frivillige utfører kan dreie seg om alt fra teknisk hjelp til kommunikasjonsoppgaver, økonomisk ansvar og organisatorisk oppfølging, i tillegg til lederne som følger opp patruljene og utfører bedømmingen, svarer Heireng.

– Et så stort arrangement med så mange barn og ungdommer, krever også et helt spesielt beredskapsopplegg som innebærer blant annet kriseplan, vakter, kontroll av politiattester og adgangskontroll.

– Etter gjennomført arrangement kreves det tid til etterarbeid.

– Vi skjønner at vi konkurrerer om folks verdifulle tid, sier generalsekretær Stine Schultz Heireng i Norges speiderforbund. Her er hun ( i midten bakerst) med speidere fra Drøbak/Frogn speidergruppe under NM i speiding i 2021. (Foto: Mikkel Rev Eidsem)

Én av tre sliter

Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne er ikke alene om å ha problemer med å få tak i nok frivillige.

– De andre friluftslivsorganisasjonene i Norge er også sterkt bekymret for om de klarer å komme tilbake til det samme aktivitetsnivået som før pandemien. De fleste av dem sliter nå med å rekruttere og hente tilbake de frivillige, og dermed med å få alle aktivitetene til å gå rundt.

Det forteller generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge.

Lier viser til en undersøkelse gjennomført av Senter på forskning for sivilsamfunn og frivillig sektor, som ble publisert i april i fjor. Den viser blant annet følgende i etterkant av koronapandemien:

Blant dem mellom 16 og 79 år, gikk andelen som hadde utført frivillig arbeid de siste 12 månedene, ned fra 57 prosent i 2019 til 52 prosent i 2022.

Blant dem som var eller hadde vært frivillige, svarte 34 prosent at de hadde redusert sin aktivitet. 10 prosent svarte at de hadde sluttet.

Nedgangen i frivillig innsats var størst for kvinner (fra 55 til 46 prosent) og for dem som er under 30 år (fra 61 til 48 prosent).

1 av 3 organisasjoner svarte at de opplevde utfordringer med rekruttering av nye medlemmer og frivillige.

– Ikke tilstrekkelig

Ikke minst idretten, men også andre deler av frivilligheten har i flere runder fått økonomisk krisehjelp fra Kultur- og likestillingsdepartementet for å takle problemer som koronapandemien har ført til.

– Har friluftslivsorganisasjonene fått det samme?

– Våre organisasjoner hører inn under et annet departement, Klima- og miljødepartementet, og så langt har vi dessverre ikke lykkes i å få dem å til å etablere de samme ordningene som det Kulturdepartementet har for «sine», svarer Lier.

– Kunne slik krisehjelp ha bidratt til å holde på de frivillige?

– Ja, både til å holde på de frivillige, men ikke minst til å kunne rekruttere nye. Man tenker ofte at dette går av seg selv, men det krever administrativ innsats å rekruttere, lære opp og beholde frivillige. Og som speiderne sier, kreves det også administrativ støtte for blant annet politiattester, søknader, rapporter og annet administrativt arbeid, svarer Lier.

– Holder det ikke med driftsstøtten som mange organisasjoner får fra staten?

– Ikke alle våre organisasjoner får driftsstøtte, og uansett er den ikke tilstrekkelig i denne spesielle situasjonen der det er behov for midler til restart.

Nær tusen speidere, blant annet 1. Sandnes speidergruppe, deltok under NM i speiding i Levanger i Trøndelag i fjor. (Håkon Kristoffersen)

Møter departementet

– Det er også en utfordring at tilskuddene i stor grad er aktivitets- og prosjektmidler, fortsetter Lier.

– Siden 2017 har hver tredje krone i slike midler fra vårt departement, blitt borte. Dette gjør det vanskelig å planlegge. Ofte kommer man i gang med en aktivitet, og så må den avsluttes fordi det ikke kommer midler året etter. Hele frivilligheten arbeider sammen for å få økt driftsstøtte og en større forutsigbarhet.

– Hvor mye penger trenger dere?

– Svaret på det avhenger jo helt av hvor mye friluftslivsaktivitet vi ønsker, og hvor mange vi vil inkludere. Generelt kan det sies at ved å få noe midler til noe administrativ støtte, vil organisasjonene kunne utløse svært mye aktivitet.

– Bare det siste ekstraordinære tilskuddet nå i år fra Kulturdepartementet til idretten, var på 100 millioner kroner til lokale lag og foreninger. På denne bakgrunn har vi bedt om og fått møte med Klima- og miljødepartementet nå i mars.

– Hva tenker du om at det går mot en avlysning av årets NM i speiding?

– Det er bare en ting å si om det: Det ville være utrolig leit!

