Ap taper oppslutning blant høyt utdannede

Dermed er Ap mindre enn SV, og halvparten så store som Høyre i denne gruppen.

Det kommer fram i en meningsmåling Respons Analyse har gjort på vegne av fagforbundet Akademikerne.

Oppslutningen om Ap er også svakere blant høyt utdannede enn i befolkningen som helhet. I Respons Analyses VG-partibarometer fra februar får AP 18,6 prosent blant velgere generelt.

– Skapt et skille

Lise Lyngsnes Randeberg, som er leder i Akademikerne, sier at mange som tidligere har kjent seg hjemme i Ap føler at partiet ikke snakker til dem på samme måte som før.

– Partiet har med sin politikk skapt et skille mellom de som tjener over og under 750.000, og dermed skjøvet en del høyt utdannede fra seg. Et eksempel er økningen i arbeidsgiveravgiften, som rammer både kunnskapsbedrifter og potensielt også de ansatte, sier Randeberg.

Høyre måles til 30,6 prosent blant høyt utdannede, og er dermed soleklart største parti. Senterpartiet får en oppslutning på 2,2 prosent et fall på nesten seks prosentpoeng fra en topp på 8 prosent sommeren 2021.

MDG større – Frp mindre

MDG får på 10,2 prosent blant høyt utdannede, mot 2,3 prosent i befolkningen som helhet. Rødt måles til 9 prosent blant høyt utdannede, mot 6,3 i hele befolkningen. Venstre får en oppslutning på 10 prosent, KrF 2,6 prosent og Frp 3,8.

Partiene på venstresiden, inkludert Senterpartiet og MDG får til sammen 55,8 prosent blant høyt utdannede.

Hele målingen. Oppslutning i VGs februarmåling i parentes:

Rødt 9 (6,3), SV 15,8 (9,5), Ap 14,5 (18,6), Sp 2,2 (5,3), Venstre 10 (4,8), KrF 2,6 (3,5), Høyre 30,6 (32,4), Frp 3,8 (12,8), MDG 10,2 (2,3), andre partier 1,1 (4,5)

Undersøkelsen er gjennomført fra 25. januar til 5. februar i år. I alt er 1.271 personer spurt, og alle hadde mastergrad eller høyere fullført utdanning.

