Per Olaf Lundteigen (Sp) går hardt ut mot eget parti

Hvem: Per Olaf Lundteigen (70)

Hva: Stortingsrepresentant for Senterpartiet

Hvorfor: Vil ha endring i strømpolitikken

Hvordan synes du regjeringen har håndtert strømkrisen?

– For dårlig. Vi har fått et prissjokk. Det er jo i strid med Hurdalsplattformen. Der står det at vi skal ha et konkurransefortrinn på strøm. Det betyr at prisene i Norge skal være lavere enn i Tyskland. Da må vi organisere markedet sånn at det skjer.

Du går jo imot ditt eget parti. Kan det være skadelig for partiet?

– Nei, det er flere som diskuterer strømpolitikken vår i partiet nå. Da er det viktig å få en faglig og grundig politisk debatt. Og det jeg sier, står jo i Hurdalsplattformen.

Det har jo kommet nye tiltak som sier at det nå skal beregnes støtte ut fra forbruk time for time, og ikke som et månedlig gjennomsnitt. Hva tenker du om det?

– Det er en positiv justering. Jeg håper at det kombineres med at de som har en fast strømprisavtale ikke tjener på det. De nye tiltakene endrer heller ikke situasjonen for næringslivet.

Hva er løsningen mener du?

– Det skal være en balanse mellom import og eksport når du har lav fyllingsgrad. Denne løsningen må kombineres med en prisnedskriving til 70 øre per kilowattime.

Det er snart fylkesårsmøte for Sp i Buskerud. Hva håper du skal komme ut av det møtet?

– Endring i strømpolitikk.

Per Olaf Lundteigen håper at regjeringen kan snu sin strømpolitikk. (Terje Pedersen / NTB)

Da må vi over til noen faste spørsmål. Har du en favorittbok?

– Det er en bok som jeg har et nært forhold til, og som jeg selv har skrevet med forfatter Anne Grimsrud. Boken heter Annerledeslandet, som ikke er seg selv nok.

Hva handler den om?

– Det å ta vare på det beste i vår tradisjon og kultur og å ha visjoner og vilje til å strekke seg etter noe bedre. Vi har et godt grunnlag for å bli et annerledesland på en god måte.

Hva misliker du med deg selv?

– Jeg er beskjeden, men kan ofte bli oppfattet som lite sosialt inkluderende.

Kanskje etn dumt spørsmål å stille en politiker, men hva kunne du tenke deg å gå i demonstrasjonstog for eller imot akkurat nå?

– Det må være for fred.

Tenker du på krigen i Ukraina?

– Ja, en ting er jo den pågående krigen. Men det oppstår stadig nye konflikter i verden som skaper utrygghet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mine seks barnebarn. Når sola har fått vekk snøen, tar jeg dem med for å se på maurtuene.

Har du en barndomshelt?

– Hopper Bjørn Tore Wirkola, og langrennsløper Gjermund Eggen. Eggem var en fantastisk bygdegutt som hadde enestående tæl i skiløypa.

Hvem skulle du ønske at du kunne sitte fast i heisen med akkurat nå?

– Det må bli Peggy Hessen Følsvik, som er leder for LO.

Hva hadde du sagt da?

– Vi må få ned strømprisen. Dette er viktig for det kommende lønnsoppgjøret.

