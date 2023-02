Norge mangler rundt 32 milliarder på å nå Nato-målet for forsvarsbudsjettet

Det bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et svar på et spørsmål fra Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes i utenriks- og forsvarskomiteen, skriver Forsvarets Forum.

Gram anslår i svaret at Norge må øke forsvarsbudsjettet med nærmere 32 milliarder kroner for å nå Nato-målet. I brevet presiserer han imidlertid at anslaget ikke er helt korrekt ettersom det i dette beløpet ikke kun inngår utgifter som føres i forsvarsbudsjettet, men også enkelte utgifter som budsjetteres på andre departementers budsjetter.

Beløpet kan dermed være noe mindre, selv om prosentandelen er korrekt.

Elvenes er ikke fornøyd med at Norge ligger bak 2-prosentsmålet.

– Dette er ikke et nivå Norge over tid kan ligge på. Utviklingen er negativ. Den skulle vært positiv, sier han, og mener at når forsvarskommisjonen, det fagmilitære rådet og ny langtidsplan kommer, så vil utgiftene til Forsvaret måtte økes vesentlig.

I svarbrevet skriver Gram at utsiktene for norsk økonomi forbedret seg gjennom året som gikk.

«Dette var selvsagt positivt, men hadde en negativ effekt på forsvarsutgiftenes andel av BNP», skriver han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen