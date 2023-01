Høyre-representant nominerer russisk journalist til Nobels fredspris

Kara-Murza er journalist og politisk aktivist, som i en årrekke har forsøkt å avdekke russisk korrupsjon og autoritær undertrykkelse i Russland. Han risikerer nå livet i fangenskap, sier Schau til NTB.

Kara-Murza er i dag holdt som politisk fange i Russland, for å ha kritisert krigen i Ukraina og uttalt seg om det russiske forsvaret.

– Vi vet i dag at grunnlaget for krigen er et russisk regime tuftet på korrupsjon og undertrykkelse. Kara-Murza står for den viktigste politiske kampen for å få avsluttet krigen i Ukraina, og for å sikre fred i Europa fremover. Han er derfor en verdig kandidat til Nobels fredspris i 2023.

