Mann fengslet i to uker – lastet ned overgrepsmateriale under pågripelsen

Han er siktet for å være i befatning av materiale som seksualiserer barn.

Politiet pågrep mannen, som er fra en vestlandskommune, etter at de mottok rapporter fra Kripos og NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), skriver Bergens Tidende.

«Overgrepsmateriale av barn er funnet og det foreligger 1.303 opplastede filer … materialet indikerer overgrep på en rekke små barn», heter det i kjennelsen fra Hordaland tingrett.

Det var da politiet skulle pågripe mannen at de oppdaget en påskrudd PC i leiligheten, skriver avisen. Der pågikk det nedlastning av 339 filer med overgrepsmateriale.

Mannen har erkjent skyld for oppbevaring av overgrepsmaterialet, men erkjenner ikke å ha delt innholdet.

