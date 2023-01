Staten jobber for rask utbetaling til Viggo Kristiansen

Det bekrefter de overfor NTB mandag. Viggo Kristiansen ble endelig frifunnet i Baneheia-saken før jul.

– Vi jobber med denne saken nå, og vil foreta en utbetaling straks vedtaket er fattet, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Nicolai Stakseth-Gundersen til NTB.

Like før jul ba Kristiansens advokater om at behandlingen av en forskuddsbetaling på den framtidige erstatningen ble stilt i bero til over nyttår. Grunnen til dette ønsket er ikke kjent, men Sivilrettsforvaltningen utsatte etter dette prosessen.

Viggo Kristiansen vil trolig bli tilkjent flere titalls millioner kroner i erstatning, etter å ha sittet urettmessig fengslet i over 20 år fra han var 21 år gammel. Han ble pågrepet i september 2000 og løslatt 1. juni 2021.

Før jul meldte TV 2 at Kristiansen har bedt om å få utbetalt ti millioner kroner i forskudd, slik at han blant annet får muligheten til å få kjøpt seg egen bolig.

