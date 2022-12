To av tre muslimer i Norge markerer jul

Ikke overraskende er det ikke det religiøse aspektet som står i fokus, kun 1 prosent av de spurte muslimene sier de går i kirken i løpet av jula.

Men hele 38 prosent sier de setter opp julepynt hjemme, og 37 prosent sier de gir julegaver. 35 prosent sier de har ekstra god mat på julaften, og 32 prosent ser på juleprogrammer på TV, skriver Vårt Land.

Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag fra Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

Forsker Tore Witsø Rafoss ved KIFO sier at han ble overrasket over at såpass mange muslimer markerer jul på ganske så tradisjonelle måter.

Han peker på at jula er et sammensurium av det førkristne, kristne og kommersielle, og at de fleste nordmenn nok vil si at å være sammen med familien, spise god mat og pakke opp julegaver er det viktigste.

– Slik sett er det ikke så overraskende at også mange muslimer vil ta del i den sekulære delen av jula, sier han.

Undersøkelsen viser også at de «mest religiøse» muslimene feirer jula minst, og at det er litt vanligere å markere jul blant muslimske kvinner i Norge, enn blant menn.

