Tannlegen blir billigere for flere. Se hvilke grupper det gjelder

De mellom 23 og 26 år får 50 prosent tannlegerabatt som en utvidelse av tannhelsereformen. Det er resultatet av forhandlingene som SV hadde med Ap og Sp om neste års statsbudsjett.

SV ville styrke det offentlige tannhelsesystemet med én milliard kroner for de yngste, eldste og de som trenger det mest, men regjeringa ville ikke være med på mer enn en tredel av denne summen i forhandlingene.

– Vi har fått med fem nye aldersgrupper i tannhelsereformen i løpet av de siste to årene. Det er vi veldig godt fornøyde med, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV, til FriFagbevegelse.

Prioritert velferdsreform

Lovforslaget om å innlemme de mellom 23 og 26 år vil komme i løpet av første halvår i 2023.

De første skrittene for å gjøre tennene til en likeverdig del av det offentlige helsevesenet, ble tatt i fjor.

Da fikk SV regjeringa med på å innføre halv pris hos tannlegen for 21- og 22-åringer – ved siden av å styrke tannhelsetilbudet for overgrepsofre og folk med sykelig tannlegeskrekk.

– Folk i alderen fra 21 til 26 år har ofte dårlig råd og er studenter eller i etableringsfasen. Derfor er rimeligere tannhelse et viktig bidrag i en dyrtid der mange har regninger som hoper seg opp, poengterer SV-politikeren.

Slik er ordningen i dag

Regjeringa skriver i Hurdalsplattformen at de ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Dagens ordning med tannlegebehandling er slik:

Personer mellom 21 og 26 år får halv pris hos tannlegen (lovforslaget om rabatt for de mellom 23 og 26 år vil komme i løpet av første halvår i 2023).

19- og 20-åringene får dekket 75 prosent av offentlige takster.

Fram til det året du fyller 18 år er tannlegebehandlingen gratis.

Styrket tilbud for overgrepsofre og folk med sykelig tannlegeskrekk.

Barn og unge kan få dekket mellom 40 og 100 prosent av utgiftene til regulering, avhengig av hvilken behandling kjeveortopeden mener det er behov for.

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Også personer med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Et utvalg som ble satt ned av regjeringa etter budsjettforliket med SV i fjor, skal komme med forslag til lovendringer og forbedringer i tannhelsetilbudet. Anbefalingene skal være levert innen juli 2024.

Ved siden av at SV har oppnådd flere seirer på tannhelse i de to siste statsbudsjettene, har også Rødt et krav om at tannhelsen må bli billigere for alle.

Nærmere en full reform

Hussein i SV poengterer at budsjettforliket for neste år innebærer at det skal settes av «betydelige midler til investeringer i den offentlige tannhelsetjenesten».

Det er ensbetydende med flere tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannlegestoler.

– Alle disse stegene gjør at vi kommer nærmere en full tannhelsereform, understreker hun.

I fylker og kommuner med SV i posisjon har det skjedd viktige utvidelser, ifølge Hussein.

Stavanger har blant annet satt av 25 millioner kroner til tannhelse for folk som trenger sosialhjelp, mens Vestland har vedtatt å gi gratis tannhelsehjelp til papirløse flyktninger. I Nordland skal én milliard kroner gå til tannhelse de neste årene.

– Det skjer viktige vedtak i fylker og kommuner som SV styrer. Vi hjelper til med lokale investeringer fra Stortinget, og målet er å komme nærmere en full reform med hvert budsjett, sier Hussein.

Ingen nye satsinger med Ap

Mens SV og Rødt vil ha fortgang i arbeidet med tannhelsereformen, var det verken nye satsinger eller noen utvidelse av rettigheter til nye grupper i regjeringas forslag til statsbudsjett for neste år.

– Vi er enige med SV om et budsjett som prioriterer tannhelse veldig høyt, sier stortingsrepresentant Even Røed i Ap til FriFagbevegelse.

Han synes prioriteringen av tannhelse i de to siste statsbudsjettene er en riktig og klok utvikling.

– Når tannhelseutvalget kommer med sine anbefalinger om hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte, vil også sluttresultatet bli bedre, sier Røed.

